إجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية منذ بداية 2023 في مركز البيضاء الطبي

أخبار ليبيا 24

أجرى، قسم القسطرة القلبية بوحدة عناية القلب في مركز البيضاء الطبي، مع انطلاقة العام الجديد، عدد كبير من عمليات القسطرة القلبية سواء التشخيصية أو العلاجية، والتي وصل عددها إلى أكثر من 100 حالة.

وتجرى العمليات من قبل استشاريين ومتخصصين، وذلك على مدار يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

ومنذ بداية العام الجاري، أجريت أكثر من 100 عملية ما بين قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، لحالات مرضية متفاوتة الأعمار، ومن مختلف المدن والمناطق في ليبيا.

وقال، مدير مركز البيضاء الطبي، عبدالرحيم مازق، إن العمليات تجرى وفق الأولوية والحاجة، وإن المركز استقبل حالات من مختلف المدن والمناطق في ليبيا.

وأكد أن الهدف من ذلك هو تخفيف المعاناة التي كان يعانيها المرضى من مدينة البيضاء وضواحيها في السفر لخارج المدينة أو خارج البلاد من أجل إجراء مثل هذه العمليات.

وأعرب مازق، عن شكره وتقديره لكافة الاستشاريين والطواقم الطبية داخل قسم القسطرة القلبية بالمركز، والتي تعمل على مدار الوقت من أجل انقاذ حياة المرضى، وحققت العديد من الانجازات الطبية.

وأكد، مدير مركز البيضاء الطبي، على نجاح العديد من العمليات المعقدة والنوعية، التي أجرتها الطواقم الطبية داخل المركز، وضاهت نتائجها دول الجوار.