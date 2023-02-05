غريان: نسبة المشاركة بلغت 68.5%.. والعملية الانتخابية سارت بالشكل الصحيح

أعلن رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي غريان، محمود أبوغفة، أن عدد الناخبين بلغ 6090، بنسبة 68.5% من إجمالي الناخبين المسجلين في سجل الانتخابات البالغ عددهم 8879 ناخبا

وأشار “أبو غفة” إلى أن، جميع المراكز الانتخابية أقفلت عند 6 مساء، وبدأنا تسلم المواد من جميع المراكز..

متابعا، تسلمنا من المراكز بعد عملية الفرز، 15 من أصل 43 صندوقا. كما أكد أن العملية الانتخابية سارت بالشكل الصحيح، ولم تسجل أى خروقات أمنية.

لافتا، أن الأجهزة الأمنية، ومن بينها مديرية أمن غريان، تولّت حماية كل المراكز الانتخابية وتأمينها.