العرفي: النوايا غير صادقة بتوحيد المناصب السيادية والمسار الدستوري

الوطن / رصد

توقع عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن ما سيتم مناقشته خلال الجلسة القادمة هو المناصب السيادية وخاصة بعد أن استأنفت لجنة مجلس الدولة عملها.

العرفي وفي تصريحات صحفية قال أن النوايا غير صادقة بتوحيد المناصب السيادية والمسار الدستوري والمضي فيه

مضيفا ان الهدف الأساسي من المناصب السيادية , ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمصرف المركزي وكان يفترض أن تحال القوائم والملفات التي يراد انتخاب أحد هذه الملفات لشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة مشيرا الى ان خالد شكشك لا زال يمارس عمله ومهامه.

مشيرا الى ضرورة التوافق على إخراج كل القوات الاجنبية من أي جنسيات كانت وتهيئة الارضية المناسبة للسير في مسار القاعدة الدستورية وإنتاجها ليكون الصندوق هو الفيصل وينتج رئيس وبرلمان جديد.

واعتبر أن ما يجري هو تمطيط للازمة والدبيبه لا زال يبني مشاريعه وخططه لسنة 2027 ويدافع عن كل الاتفاقيات التي وقعها ويراها تخدم الاقتصاد الليبي وهي تضر به.