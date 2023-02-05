ضبط 323 سيارة في أبو سليم وعين زارة بدون لوحات معدنية بعضها يقودها أجانب

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط 323 سيارة بدون رخصة قيادة ولوحات معدنية وغير مكتملة الاجراءات القانونية، من قبل كل من شرطة أبوسليم وعين زارة.

وقالت المديرية، إن شرطة مرور أبوسليم تواصل حملتها على المخالفين وتضبط 184 سيارة بدون رخصة قيادة ولوحات معدنية وغير مكتملة الاجراءات القانونية.

وأضافت، أن قسم مرور عين زارة ضبط 139 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة منها سيارات يقودها أجانب داخل الحدود الإدارية لبلدية عين زارة .

ونشرت المديرية صور لمئات السيارات التي تم ضبها في الحملة.

وتواصل التمركزات الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، لليوم الثامن على التوالي، الحملة الأمنية لضبط المركبات المخالفة لقانون الطرقات والسلامة المرورية والحفاظ علي النظام العام.