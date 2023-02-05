شهدت مدينة بنغازي صباح السبت ورشة عمل للتعريف بمؤتمر المجال البحري في ليبيا التحديات المعاصرة وآفاق المستقبل.

وتهدف ورشة العمل من خلال محاورها الاقتصادية والقانونية والأمنية والأكاديمية والهندسية والعسكرية؛ إلى التوعية بدور القطاع البحري في تعزيز التنمية الشاملة محليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الأمن البحري، جمع المعلومات والبيانات للاستفادة منها في وضع خارطة طريق، توضح دور القوات البحرية الليبية وقت السلم اتجاه القطاع البحري، وتعزيز توظيف إمكانيات القوات البحرية في التعاون المشترك مع المؤسسات والأكاديميات العلمية والبحثية، وأيضاً حصر العقبات التي تواجه القطاع البحري الليبي، وتسليط الضوء على التشريعات والقوانين المعنية بالقطاع البحري.

وضم الحضور ممثلاً عن رئاسة الأركان البحرية اللواء عبد الحفيظ العريبي، ورئيس مجلس إدارة المنظمة البحرية الليبية الربان محمد العشيبي، والكاتب العام للأكاديمية العسكرية للعلوم الأمنية والاستراتيجية العميد راشد سلطان، ورئيس الأكاديمية الليبية لدراسات العليا بفرع بنغازي عبد السلام الحمروني.

وتأتي هذه الورشة بالتعاون المشترك بين رئاسة الأركان القوات البحرية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا ومركز ابن حوقل للتدريب والتأهيل والتطوير البحري وأيضا المنظمة البحرية الليبية؛ التي تعد نواة أولية ضمن أعمال التجهيز للمؤتمر البحري الدولي والذي ستنطلق فاعلياته خلال الفترة القادمة للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.