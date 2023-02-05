البيوضي: حكومة العار تستخدم احتياجات الناس وسيلة للنهب

وصف المرشح الرئاسي سليمان البيوضي حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بحكومة العار، على خلفية أزمة إيقاف عدد من البلديات قوائم المستفيدين من مبادرة القروض السكنية لاشتمالها على عدد من غير المستحقين.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “قمة النذالة عندما تستخدم آلام الناس وحاجاتهم كوسيلة للنهب ويكون التزوير وسيلتك الوحيدة (القروض ودعم الزواج مثالا) حكومة العار”.

يشار إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، أصدرت بيان للتبرؤ من قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى للمبادرة، التي نشرتها وزارة الشباب، وقالت إنها محالة من اللجان الفرعية بالبلديات ومُعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية، وهو ما نفته عدد من البلديات.