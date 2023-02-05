زهيو: مطلب المجلسين بإيجاد حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات “مرفوض”

توقع رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني أسعد زهيو، أن “يسارع المجلسان خلال مدة قليلة بإعلان التوافق بينهما حول الإطار الدستوري، وتحديداً قبل نهاية الشهر الحالي، عبر لقاء سوف يجمعهما في إحدى دول الجوار الليبي رفقة المبعوث الأممي عبد الله باثيلي”.

وأضاف زهيو في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري يدركان جيداً وجود رغبة أميركية في إنهاء المراحل الانتقالية، والتوجه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الحالي، والأرجح أن رسائل مباشرة وصلت لهما بأن أقصى موعد للتوافق بينهما هو نهاية الشهر الحالي”.

وتابع زهيو قائلا: “إذا لم يتمكنا من ذلك، فالبديل، هو إيجاد لجنة على غرار (ملتقى الحوار السياسي) بجنيف عام 2020، الذي سبق وأنتج السلطة التنفيذية الراهنة في طرابلس، لكن بشكل مصغر، وبالتالي يمكن القول إن المجلسين حالياً بسباق مع الزمن للتوافق قبل انتهاء المدة”.

وشدد زهيو على أن “ما أعلنته البعثة الأممية أخيراً على صفحتها بفيسبوك من نفي حول تشكيل هيئة تشريعية جديدة تهدف لإيجاد حلول ينصب ويتعلق فقط حول علاقة البعثة الأممية بإحدى المنظمات المعنية بالشأن الليبي في جنيف، التي جرت تسريبات بالساحة الليبية تشير لانخراطها في الإعداد لملتقى حوار سياسي جديد”.

كما انتقد، محاولة بعض النواب وأعضاء مجلس الدولة، التقليل من الدور الأميركي بالساحة الليبية، موضحاً أن “مطلب المجلسين بشأن إيجاد حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات مرفوض، والأرجح أنه سيتم العمل على ترميم السلطة الحالية، أي حكومة عبد الحميد الدبيبة؛ للإسراع بإجراء الانتخابات”، مضيفاً أن “واشنطن تملك آليات عديدة”.