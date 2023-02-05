بلدية غريان: لم يتم إبلاغنا بكيفية توزيع القروض وحصة كل بلدية وتوقيتها

أفادت اللجنة الفرعية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة بالمجلس البلدي غريان بإحالة 655 ملف للشباب و 859 ملف للأسر المحتاجة باجمالي 1514 ملف وفق الاشتراطات المطلوبة الي أمين سر اللجنة العليا لمبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للاسكان الشبابي والأسر المحتاجة في الوقت المحدد.

وأضافت البلدية في بيان صادر عبر صفحتها على “فيسبوك” بإحالة بقية الملفات خلال هذا الاسبوع لحوالي 6500 ملف بعد الفرز والتدقيق،

وتابع البيان، بأنه لم يتم إبلاغ اللجنة بكيفية عمل اللجنة الرئيسية للمبادرة حتى بعد تغييرها ونقلها خارج وزارة الحكم المحلي.

وأضافت اللجنه في بيانها قائلة: كما لم يتم ابلاغنا بكيفية توزيع القروض على البلديات وحصة كل بلدية وتوقيتها أو أي معلومة أخرى تفيد المتقدمين بطلب القروض باستثناء الدعوة لحضور حفل الاعلان بصيغة العمداء المتواجدين في طرابلس،

كما توجهت اللجنة إلي السادة المسؤولين في المبادرة بطلب توضيح كل التفاصيل الهامة للمصداقية والشفافية.

وأعلنت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، أن قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة التي نشرتها وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، محالة من اللجان الفرعية بالبلديات ومُعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية.

وأضافت اللجنة التي يرأسها وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “فتح الله الزني”، في بيان لها:” لا علاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين، وبعض البلديات لم تنشر قوائمها بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعدُ، وحصتها محفوظة، وستُنشر فور ورودها منها