“بسبب التلاعب”.. “شباب مسلاتة” يطالبون بإيقاف كشف قروض مبادرة الإسكان الشبابي

الوطن|رصد

أصدرت مؤسسة اتحاد شباب مسلاته بيانًا بخصوص القوائم الواردة من اللجنة العليا لمبادرة رئيس الحكومة منتهية الولاية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة والتي حسب البيان تم فيها نشر القوائم الغير عادلة أثناء توزيع القروض علي المستفيدين منها ببلدية مسلاتة.

وأضاف البيان أن هناك من لا تنطبق عليهم الشروط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا، مؤكدًا أن الأولوية كانت للأعضاء اللجنة الفرعية وأقاربهم، والذي بدوره أثار حالة من عدم الثقة لدي سكان البلدية.

وطالب البيان من رئيس اللجنة الفرعية تقديرًا للمصلحة العامة لضمان وصول هذه القروض إلى مستحقيها، إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة الفرعية ببلدية وعرضه مجددًا لإعادة التقييم في من وردت أسمائهم بالقروض المعلن عنها من اللجنة العليا من خلال لجان متخصصه.