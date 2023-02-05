طرابلس: سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة.. والبحث الجنائي يلقي القبض على السارق

ألقى مكتب البحث الجنائي في طرابلس القبض على سارق قام بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أحد المواطنين.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان صادر عنها، أنه وبتاريخ 13|1|2023 حضر أحد المواطنين إلى مركز شرطة الهضبه وبلغ عن سرقة مبلغ مالي وقدره 5000دل من داخل سيارته من قبل شخص مجهول.

وبحسب البيان فقد باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي بمتابعة الواقعة والتحري وجمع المعلومات وتم التعرف على هوية الجاني و بتاريخ 28|1|2023 تم ضبطه وضبط السياره التي استخدمها أثناء ارتكابه السرقة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالسرقة و تم استرجاع المبلغ المسروق .

وأشار البيان إلى أنه اتخدت الإجراءات القانونية اللازمة واحيل إلى المركز المختص.