تحري مركز شرطة باب بن غشير يلقي القبض على 35 مطلوباً

ألقى أعضاء التحري بمركز شرطة باب بن غشير القبض على 35 مطلوباً على ذمة 40 بلاغ استقبلهم المركز خلال الاسبوع الماضي.

وبحسب بيان رسمي صادر عن مديرية أمن طرابلس، فقد تمكن اعضاء التحري من ضبط (35)مطلوب على ذمة اربعين بلاغًا استقبلهم المركز خلال الاسبوع الماضي.

وأضاف البيان أنه سجلت (34) جنحة ولقد جرت اعمال القبض بالتعاون مع أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي ، وتم ضبط اقوالهم و احالتهم للنيابة من حيث الاختصاص.

وأشار البيان إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ المهام المنوطة باعضاء التحري بمركز شرطة باب بن غشير وبتوجيهات من السيد / مدير أمن طرابلس و المتعلقة بالبحث و التقصي و ضبط المطلوبين.