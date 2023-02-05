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بعد استغلال قضية قروض الإسكان لكسب التأييد.. مبادرة الدبيبة تتنصل من مسؤوليتها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة عبد الحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، أن قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة التي نشرتها وزارة شباب بالحكومة المنتهية، محالة من اللجان الفرعية بالبلديات ومُعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية.

تنصلت اللجنة التي يرأسها وزير الشباب “فتح الله الزني”، في بيان لها من مسؤوليتها حول اختيار قوائم المستفيدين، قائلة إن لا علاقة للجنة العليا بالاختيار، وأحالت اللغط الحاصل إلى بعض البلديات التي لم تنشر قوائمها بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية، بينما زعمت أن حصتها محفوظة وستُنشر فور ورودها منها.

هذا وطلب عدد من المجالس البلديةمن وزير الحكم المحلي بالحكومة المنتهية “بدر الدين التومي”، بإيقاف كشوفات القروض السكنية الصادرة بالبلدية، ضمن المبادرة.

 

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الوطن الليبية

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