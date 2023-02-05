شاهد | طرابلس… ضبط سـارق قام بسرقة محل مواد غذائية بشكل يومي منذ حوالي شهر

ألقى أعضاء البحث الجنائي بمركز شرطة المدينة بالعاصمة طرابلس، القبض على سارق يقوم بسرقة محل مواد غذائية بشكل يومي منذ حوالي شهر.

وبحسب بيان رسمي صادر عن مديرية أمن طرابلس، فقد حضر أحد المواطنين إلى مركز شرطة المدينة بتاريخ 3|2|2023م، وبلغ عن تعرضه للسرقة من داخل محل بيع المواد الغذائية الخاص به من قبل شخص مجهول الهوية وهو أحد رواد المحل يقوم بالتردد على المحل بشكل يومي و ظهر بكاميرات المراقبة و هو يقوم بالسرقة.

وأضاف البيان أنه وفي اليوم التالي للبلاغ تم التنسيق بين المبلغ وأعضاء مكتب البحث الجنائي وتم ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة المحل يوميا منذ حوالي شهر وتم إسترجاع جزء من المسروقات.

وأشار البيان إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل إلى المركز المختص.