شركة الكهرباء: وصول 21 شحنة معدات لمحطة بنغازي عبر مطار معيتيقة الدولي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول 21 شحنة من المعدات الجديدة خاصة بمحطة شمال بنغازي، إلى مطار معيتيقة الدولي، قادمة من شركة “سيمنس” الألمانية المتخصصة في إنتاج الكهرباء.

وقالت الشركة، في بيان إن المعدات الجديدة مخصصة للدورة المزدوجة بمحطة شمال بنغازي، وذلك ضمن خطط مجلس إدارة الشركة الذي يطمح إلى زيادة القدرات الإنتاجية.

وأوضحت الشركة، أن تركيز الجهود على إجراء أعمال العمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في عدد من المناطق والاستفادة منها في دعم الشبكة العامة والمحافظة على استقرارها وتوفير الكهرباء لكل الليبيين.