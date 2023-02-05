بعد بيان خارجية العراق… مصدر بجهاز الردع يوضح بشأن سبب توقيف داليا فرهود

أوضح مصدر بـجهاز الردع الخاصة أن توقيف صانعة المحتوى العراقية داليا فرهود يأتي على خلفية انتهاكها للخصوصية ونشرها محتوى لا يتناسب مع المجتمع الليبي.

وقال المصدر في تصريحات تلفزيونية أنه جارٍ التحقيق مع فرهود وستتم إحالتها للنيابة العامة بالخصوص مع التحفظ على اتهامها في قضية أخرى.

وأكد المصدر أن صانعة المحتوى العراقية ليست مخطوفة كما يُروج البعض.

وشدد المصدر على أن صانعة المحتوى العراقية موقوفة بطريقة رسمية وبعلم النيابة والنائب العام وتتواصل مع أهلها وطمأنتهم.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أدانت واقعة اختطاف الممثلة العراقية داليا فرهود، من مقر إقامتها في طرابلس، الخميس الماضي، على يد مجموعة مسلحة، موضحة أنه تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصيرها .