ليبيا الان

الدرقاش: حال ليبيا بعد 12 سنة من ثورة التكبير أكثر امناً واستقراراً ورفاهية من قبل

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك