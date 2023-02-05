الدرقاش: حال ليبيا بعد 12 سنة من ثورة التكبير أكثر امناً واستقراراً ورفاهية من قبل

قال مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن حال ليبيا بعد 12 سنة من ثورة التكبير أكثر امناً واستقراراً ورفاهية من قبل، وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك: “بالرغم كل ما يقوله المتشاءمون وما ينوح به النائحون وما يهوله المهولون إلا أن حال ليبيا بعد 12 سنة من ثورة التكبير هو خيرٌ وأكثر أمناً واستقراراً ورفاهيةً مما كان عليه قبلها”.

أضاف: “لكننا ابتُلينا بفئات من الليبيين لا يحمدون الله على نعمة ولا يشكرونه على فضل… دائمو الشكوى.. كثيرو التذمر لا يعجبهم عجب ولا يصومون في رجب، فلهم نسأل الهداية ولبلادنا من الله دوام العافية والرعاية.” وفق تعبيره.