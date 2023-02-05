نواب يبحثون مع المبعوث الأممي إنهاء الجمود السياسي بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2023

بحث عدد من أعضاء مجلس النواب بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم السبت العملية السياسية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، بحث دور مجلس النواب والأعضاء في إنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة والمُضي قدماً نحو الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر وضع الإطار الدستوري والقانوني لذلك.

وأشار مجلس النواب إلى أن اللقاء يأتي في إطار تبادل وجهات النظر والرؤى بين مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد الحلول للأزمة الليبية.