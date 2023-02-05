والدة داليا فرهود توضح تفاصيل لأول مرة بشأن اختطافها من منزلها وحقيقة صدور أمر توقيف من النيابة

أدلت والدة الممثلة العراقية داليا فرهود بتصريحات بعد أنباء اختطافها من منزلها في طرابلس.

وقالت والدة داليا فرهود في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث، “فقدت الاتصال بأبنتي منذ تمام السابعة ليوم الأربعاء الماضي”.

وأضافت أنه تم اقتيادها يوم الثلاثاء حوالي مابين الساعة 11 أو 12 مساءًا لقوة مسلحة تابعة لجهاز الردع، موكدة أنه الأمر تم بدون أي أمر من النيابة أو تحقيق مسبق.

واوضحت والدة داليا أن القوة دخلت منزل ابنتي وقاموا بتفتيش غرفتها بالكامل ولم يكن هناك أي شيء يثير الشك في المنزل.

وأشارت والدتها إلى أن القوة المسلحة طلبوا اقتياد البنت بعدما فشلوا في العثور عن أي شيء بالمنزل.

ونوهت والدتها إلى أن القوة أخذت البنت في سيارات دفع رباعي وفروا بسرعة كبيرة.

وقالت والدة داليا أن الخارجية العراقية تواصلت معنا وتم ارسال برقية عاجلة إلى الخارجية الليبية، مشيرة إلى أنه “لا يوجد أي مسؤول ليبي تواصل معنا للأطمئنان حول حالة ابنتي”.

وطالبت والدة داليا الحكومة العراقية بالتوجة السريع لإطلاق سراح أبنتها.