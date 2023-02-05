رئيس حزب الإخوان: مستعدون للانتخابات ولدينا انتشار جيد في كل المدن الليبية

أعلن رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، عماد البناني، أنهم مستعدون للانتخابات ولديهم انتشار جيد في كل المدن الليبية، بحسب تعبيره.

وقال البناني، في تصريحات صحفية: “نحن مع الانتخابات مهما كانت الطرق المؤدية لها، بشرط أن تكون انتخابات واثقة، وصحيحة، وناجحة، ولها قبول جماعي شامل بعد عقدها، ومستعدون للانتخابات المقبلة ولدينا انتشار جيد في كل المدن والنواحي الليبية وآلياتنا الانتخابية مستعدة، ونرجو أن تُجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن؛ لأن آمال الليبيين مُعلّقة عليها والأوضاع العالمية تدعونا لإجرائها”، وفقا لوصفه.

وأضاف “إجراء الانتخابات وقبول نتائجها وتحقيق المصالحة سيدفع لمرحلة سياسية جديدة يترتب عليها الاستقرار العام في ليبيا، ونرجو أن تكون الانتخابات وفق التواريخ التي توضع على الطاولة لكن الطاولة مليئة بتواريخ الانتخابات ولم نستطع أن نصل منها إلى نتيجة محققة، فالتوافق الداخلي والخارجي بين المعنيين بالشأن الليبي هو السبيل لإجراء الانتخابات بطريقة ناجحة”، على حد قوله.

وتابع “الدول الكبرى الآن معنية بشكل كبير بالشأن الليبي بحكم التحوّلات العالمية، والاحتياج إلى التعامل مع ليبيا كدولة مستقرة وموحدة، وهذا الاتجاه العالمي في صالح الليبيين؛ لأن الجميع يدعم فكرة الدولة المستقرة والموحدة، ويجب أن تتوحد الحكومتان لإجراء الانتخابات فالأصل أن تكون هناك حكومة واحدة، ولا ينبغي أن يشغلنا موضوع الحكومتين عن مسارنا الانتخابي”، بحسب حديثه.

واستطرد “المسار الانتخابي يتطلب منا أن نؤسس لهذه الانتخابات بقاعدة دستورية وقوانين انتخابية ناجحة وبمنظومة أمنية وأن نرعى التوافقات الأساسية بيننا، ويجب أن ينتبه الجميع إلى أهمية المكون الحزبي في المعادلة السياسية الانتخابية القادمة، سواء في وضع القوانين الانتخابية، أو في التواجد الحزبي في مراكز الانتخاب”، وفقا لتعبيره.

واستكمل “متفائلون بالاهتمام الدولي المتزايد والتواصل الإقليمي الأكثر إيجابية بضرورة الخروج من الأزمة عبر إجراء انتخابات ناجحة، وبدون التوافق ووحدة المؤسسات فإننا لن نصل إلى أي نتيجة مهمة لا على مستوى التكتلات الداخلية، ولا على مستوى الشعب، فتحقيق حالة الاستقرار يبدأ بالانتخابات، والجميع يعتقد أن عام 2023 هو العام الحاسم في تحقيق هذه المعادلة”، على حد وصفه.