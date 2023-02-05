الأحوال الجوية المتوقة على ليبيا اليوم الأحد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2023

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع في ليبيا بداية من اليوم الأحد وخلال اليومين القادمين.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق شمال شرق ليبيا تتأثر بمنخفض جوى متمركز على قبرص يصحبه رياح نشطة إلى قوية هذا اليوم تصل سرعتها إلى (60)كيلومتر/الساعة تسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع للموج يصل إلى (5.00) أمتار مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة (موجة برد) وسقوط امطار تكون جيدة على الجبل الاخضر مع احتمال هطول خفيف للثلج أخر هذه الليلة على مرتفعات (سيدى الحمرى-الفائدية-القيقب-بلقس-تاكنس).

وأشار المركز إلى أن الفرصة مهيأة هذا اليوم لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربى مع أجواء باردة على اغلب مناطق غرب ليبيا.