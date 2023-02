ليبيا- عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي اجتماع عمل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتدارس عدد من المفات الهامة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد مناقشة الجانبين الدور الفعال لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في أعمال لجنة الـ10 العسكرية المشتركة وملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة.

ووفقًا للبيان، استعرض الطرابلسي خطة عمل الوزارة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، أملًا في أن تشهد الأيام القليلة القادمة إطلاق المرحلة الـ2 لدعم مديريات أمن طوق العاصمة طرابلس وجهاز حراسة المرافق التعليمية وتأمين وحماية الانتخابات على المستويين البلدي والوطني.

ونقل البيان عن باتيلي إشادته بالجهود التي تقوم بها الوزارة ما نتج عنه أثر ايجابي على الحالة الأمنية ما يحتم تعزيز شراكتها مع البعثة الأممية ومنظماتها الدولية.

Shares

The post الطرابلسي لـ باتيلي: جاهزون لتأمين وحماية الانتخابات على المستويين البلدي والوطني first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية