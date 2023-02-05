نيقوسيا 05 فبراير 2023 م ( وال ) – يدلي نحو 561 ألف قبرصي يوناني بأصواتهم اليوم؛ لاختيار رئيس جديد يخلف الرئيس نيكوس أناستاسيادس الذي استمرت رئاسته فترتين. ويتنافس 14 مرشحًا أبرزهم وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودولدز، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وزعيم حزب التجمع الديمقراطي اليميني أفيروف نيوفيتو والدبلوماسي أندرياس مافرويانيس المدعوم من حزب أكيل […]

ظهرت المقالة القبارصة اليونانيون ينتخبون اليوم خلفا للرئيس أناستاسيادس أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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