انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الليبية

انتظم اليوم الأحد نحو مليونين اثنين و130 ألفاً طالب وطالبة بمَدارسهم مستهلين أول يوم دراسي في الفصل الدِّراسي الثاني في كامِل التُّراب الليبي وخارجه، البالغ عددها 6129 مؤسسة تعليمية عامة وخاصة.

وتابع وزير التَّربية والتَّعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، عِند الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، اِنطلاق اليوم الدراسي وذلك بزيارة إلى مدرسة العَلمِين للتعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم طرابلس المركز، التي يدرس بها 750 طالب وطالبة على فترتين صباحية ومسائية.

ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، وجه المقريف ثلاثة رسائل، أولها للأسرة التَّعليمية والتَّربوية وكافة الكوادر الإدارية في كامِل التُّراب الليبي، قائلاً: “إننا على ثقة بها ومدركون بأنها على قدر المسؤولية وهذا ما عهدناه عليها”.

وقال وزير التربية والتعليم في رسالة للتلاميذ والطلاب مهتمون بما طالبوه في مرات عدَّة وهو حل مشكلة الاكتظاظ الطلابي وتوفير المقاعد الدِّراسية، وفي اِنتظار تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء 1500 مؤسسة تعليمية، والبداية بخمسمائة مدرسة خِلال العام الجاري.. فإنشاء المؤسسات التعليمية هو السبيل الوحيد لِحل مشكلة الاِكتظاظ الطلابي.

Trending شاب بمدينة غريان يقتل 5 أفراد من أسرته حرقاً.. والسبب سوء المعاملة

وأكد الوزير على المناهج الدِّراسية لِكافة الصفوف الدِّراسية هي محل مراجعة وستخضع للتطوير وقد وجهنا مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إلى ذلك، مضيفاً تأكيده بأن الوزارة بلغت خطوات متقدِّمة في ملف التعليم عَن بُعد لإدراكها ضرورته.

وينتهي الفصل الدِّراسي الثاني لِجميع صفوف النقل في الحادي عشر مِنْ مايو، فيما ستجرى الاِمتحانات النهائية للفصل الدِّراسي الثاني لِجميع صفوف النقل بمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي في الرابع عشر من مايو المُقبل.