مشغول في مطبخ آخر.. الدبيبة يقع في حرح “البصل الأسود”

الوطن| رصد

شن ليبيون هجوما لاذعا على رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بعد ظهور بصل ملوث في الأسواق، وقالوا إن الدبيبة مشغول في المطبخ السياسي ولا يكترث لصحة المواطنين.

وتشهد الليبية طرابلس ومحيطها، حملات تفتيش نشطة في أسواق الخضراوات، بعد رصد كميات من البصل المصابة بـ”الفطر الأسود”، وسط انتشار مخاوف ومعلومات غير مؤكدة بشأن مخاطره الصحية.

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية كميات من البصل المستورد المصاب في مناطق جنزور وسوق الجمعة وحي الأندلس وقصر بن غشير في طرابلس الكبرى، بالإضافة إلى مدينتي الزاوية وصبراتة.

لا يصلح

قال المركز في بيانات خاصة بحملاته، إن الكميات المضبوطة من البصل “لا تصلح للاستهلاك الآدمي”، حيث جرى سحبها من الأسواق وإعدامها بالطرق الصحية المتبعة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال الموردين.

تظهر على البصل علامات فساد أبرزها “وجود تعفن، وإنبات خارجي عليها، ووجود فطريات داخلها، وتنبعث منها رائحة كريهة، مع تغيير في اللون”، كما أشار المركز إلى أخذ عينات لإخضاعها للكشف المخبري.

للحد من انتشاره في الأسواق، تلقى المركز تعليمات من النائب العام، المستشار الصديق الصور، بتكثيف الحملات التفتيشية على أسواق الخضراوات، وفق مركز الرقابة، للتأكد من الالتزامات والاشتراطات الصحية، والإجراءات السليمة في عمليات الحفظ والتخزين.

تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للبصل المضبوط في تلك الحملة، مع التحذير من كونه مصابا بـ”الفطر الأسود القاتل”، الذي يعتقد بأنه يصيب بالسرطان، لكن تلك المزاعم نفاها ‏رئيس وحدة سوق الجمعة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أبوبكر مروان.

المادة السوداء التي تغطي حبات البصل المصادر، والتي تظهر في الصور المتداولة، عبارة عن فطر “الأسبرجيللس” المعروف بـ”البودرة السوداء”، وليست لها علاقة بالفطر الأسود، وفق مروان الذي أوضح أن “الأسبرجيللس” فطر نباتي ينتشر على بعض أنواع الفواكه والخضراوات بسبب التغيرات في درجات الحرارة وسوء التخزين والنقل، ولا إثباتات على أنه يتسبب في الإصابة بالسرطان.

مخاطر “الأسبرجيللس”

غير أن “الأسبرجيللس” لا يخلو من المخاطر، كما ينبه رئيس وحدة سوق الجمعة بمراكز الرقابة على الأغذية والأدوية، لافتا إلى أن كثرة تناول البصل المصاب به، تجعله يتراكم في جسم الإنسان؛ وهو ما قد يؤدي للفشل الكلوي ومشاكل صحية أخرى.

ما دفع مركز الرقابة على الأغذية إلى التحرك بشكل نشط مؤخرا، وصول كميات من البصل في الأسواق إلى مرحلة متقدمة من الإصابة.

وحرصا على سلامة المستهلك، تم سحب كميات من البصل الظاهر عليه الإصابة الشديدة، وفق مروان الذي ينصح المواطنين بالانتباه خلال عملية الفرز، والاهتمام بعدم شراء أي خضراوات تظهر عليها أي علامات ولو طفيفة للإصابة بفطريات.