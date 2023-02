الاتحاد الأوروبي: أهمية قصوى لاستمرار عملية “إيريني” الأوروبية قرب ليبيا

ليبيا- نشر الموقع الإخباري للاتحاد الأوروبي تقريرا تحليليا بشأن الأهمية القصوى لاستمرار عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة إنفاذ حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه العملية هي الأداة الأوروبية الأساسية في منطقة البحر الأبيض الإستراتيجية، لكونها الجهة الفاعلة الوحيدة الداعمة لتنفيذ هذا الحظر ومنع الإتجار غير المشروع للنفط الليبي ومكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية.

ووفقًا للتقرير، سيمكن الإنهاء المستقبلي لبعض العقبات البيروقراطية الموجود بسبب الجمود السياسي والأوضاع المتقلبة في البلاد من دعم سلطات إنفاذ القانون البحرية في ليبيا بهدف المساهمة بشكل فعال في التخفيف من عمليات تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر.

وأكد التقرير أن الوضع الأمني الحالي في ليبيا يتطلب وجوب إيجاد وجود بحري مستمر لضمان الأمن والاستقرار بشكل عام في وسط البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا مفض بالمجمل لحقيقة مفادها أن “إيريني” هي الاستجابة المناسبة من الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر.

ترجمة المرصد – خاص

