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المترشحون للمناصب السيادية يعرضون سيرهم الذاتية ورؤيتهم للشغل هذه المناصب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

  طرابلس 05 فبراير 2023 م (وال) – شرع المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية خلال اليومين الماضيين في تقديم عروض مرئية للمترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية المنوط بها المجلس.  وقدم المترشحون لمناصب (رئيس ديوان المحاسبة – رئيس المفوضية العليا للانتخابات – نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي) عبر تسجيلات مرئية نبذه مختصرة تضمنت التعريف […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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