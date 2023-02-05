طرابلس 05 فبراير 2023 م (وال) – شرع المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية خلال اليومين الماضيين في تقديم عروض مرئية للمترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية المنوط بها المجلس. وقدم المترشحون لمناصب (رئيس ديوان المحاسبة – رئيس المفوضية العليا للانتخابات – نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي) عبر تسجيلات مرئية نبذه مختصرة تضمنت التعريف […]

ظهرت المقالة المترشحون للمناصب السيادية يعرضون سيرهم الذاتية ورؤيتهم للشغل هذه المناصب أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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