الولايات المتحدة تؤكد اهتمامها بالتعاون النفطي والاقتصادي مع ليبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالتعاون الاقتصادي والنفطي مع ليبيا.

وأشار في تصريحات صحفية أن أولوية بلاده في ليبيا تحقيق التطلعات الليبية ليكون هنالك إدارة شفافة لعائدات النفط.

وأضاف وربيرغ “يجب أن تتضمن الآلية (توزيع النفط) اتفاقاً على النفقات التي تكتسي أولوية تدابير الشفافية وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة”.

وتابع وربيرغ أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدة الفنية إذا كان هناك طلب من الأطراف الليبية للمساعدة في إنشاء آلية كهذه.