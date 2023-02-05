والدة داليا فرهود: قوة مسلحة من الردع أقتادت أبنتي ليلاً دون أمر قبض

أكدت نهلة فائز عبد الله، والدة الممثلة العراقية داليا فرهود، التي تم اختطافها من منزلها في العاصمة طرابلس، أن ابنتها اتصلت بها يوم الأربعاء مساء بعد يوم من أخذها من منزلها، وأبلغتها أنه تم التحقيق معها ولم يثبت عليها أي شيء.

وقالت عبد الله، في مداخلة هاتفية عبر قناة «العربية الحدث»: “أخبرتني أنه سيتم تقديم إفادتها للتوقيع عليها، حتى تعرض في اليوم التالي على النيابة، ومنذ هذا اليوم ولم أعرف أي شيء آخر عنها، بعد أن أخذت من منزلها مساء الثلاثاء من قبل قوة مسلحة تابعة لجهاز الردع، بدون أمر من النيابة وبدون أمر إلقاء قبض”.

وأضافت “القوة اقتحمت المنزل وفتشوا غرفتها ولم يجدوا أي شيء ولم يخبرونا عما يبحثون، ولم يردوا علينا، وأخذوا داليا التي نقلت لوالدها خوفها مما يحدث ورفضوا أخذ والدها معها وطالبوه أن يلحق بهم بسيارته، وأخذوها في سيارات رباعية ولم يلحق بها والدها، حيث سارت السيارات بسرعة كبيرة”.

وتابعت “الخارجية العراقية تواصلت معنا وأرسلت برقية للخارجية الليبية، ولم يتصل بنا أي مسؤول ليبي ليعرض علينا أي مساعدة في معرفة مصير ابنتي”.