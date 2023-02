عدد من النواب لـ باتيلي: نرغب في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي

ليبيا – التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في طرابلس بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، وذلك في إطار مشاوراته المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين. وقام خلال اللقاء عدد من الأعضاء باطلاع باتيلي على وجهات نظرهم بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام. وأعرب العديد من الأعضاء عن بواعث قلقهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا. كما أعربوا عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي. كما أعرب باتيلي عن ترحيبه بما أبدوه من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدمًا نحو الحل كما أعربتُ عن أمله في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي.

وشدد على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، وانخراط مجلس النواب والدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

