طرابلس 5 يناير 2023 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن مناطق شمال شرق ليبيا ستتأثر بمنخفض جوي متمركز على قبرص يصحبه رياح نشطة إلى قوية هذا اليوم تصل سرعتها إلى (60) كيلومتر/الساعة . وأوضح المركز في نشرته بشأن الوضع الجوي السائد؛ أن هذه الرياح تسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع للموج يصل إلى (5.00) […]

ظهرت المقالة الحالة الجوية المتوقعة على مناطق شمال أفريقيا حسب المركز الوطني للأرصاد أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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