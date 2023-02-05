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الحالة الجوية المتوقعة على مناطق شمال أفريقيا حسب المركز الوطني للأرصاد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 5 يناير 2023 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن مناطق شمال شرق ليبيا ستتأثر بمنخفض جوي متمركز على قبرص يصحبه رياح نشطة إلى قوية هذا اليوم تصل سرعتها إلى (60) كيلومتر/الساعة .  وأوضح المركز في نشرته بشأن الوضع الجوي السائد؛ أن هذه الرياح تسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع للموج يصل إلى (5.00) […]

ظهرت المقالة الحالة الجوية المتوقعة على مناطق شمال أفريقيا حسب المركز الوطني للأرصاد أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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