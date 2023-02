“تأخر المرتبات”.. أزمة تهدد حركة الطيران في ليبيا

أعنلت نقابة الشركة الليبية للمناولة بمحطة مصراتة الدخول في اعتصام مفتوح بدءا من اليوم الأحد وإلى أجل غير مسمى إلى حين تنفيذ مطالبهم.

وقال رئيس النقابة “نزار السويحلي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار إن الاعتصام جاء للمطالبة بمرتباتهم المتوقفة إلى جانب مطالب أخرى، متهما الحكومة بما وصفه بعدم الجدية في تنفيذ مطالب الموظفين العاملين.

وكشف “السويحلي” عن احتمالية أن يشمل الإضراب عددا من المطارات الأخرى إلى جانب مصراتة.

تعليق الرحلات

وعقب الإعلان عن الاعتصام نوهت شركة الخطوط الإفريقية إلى نقلها جدول رحلاتها القاصدة إسطنبول من مطار مصراتة إلى مطار معيتيقة الدولي استثناء نظرا لبدء موظفي المناولة الاعتصام.

وأعلن عاملو المناولة بشركة الخدمات الأرضية في مطار سبها في وقت سابق تعليق العمل بجميع شركات الطيران باستثاء شركة الأجنحة الليبية وطيران العالمية والخدمات النفطية، اعتبارا من اليوم الأحد تضامنا مع مطالب العاملين في جميع محطات الشركة بالمطارات المحلية.

ولفت العاملون إلى أن أبرز المطالب هي صرف المرتبات المتأخرة منذ 19 شهرًا، وإدماج العاملين بالشركة في ديوان وزارة المواصلات ليتقاضوا مرتباتهم بانتظام؛ حتى تتحسن أوضاع الشركة.

وأشارت النقابة إلى أن شركة المناولات الأرضية كانت في فترة من الزمن تموّل خزانة الدولة من فائض الإيرادات؛ لكن عقب أحداث سنة 2014م دُمرت غالبية ممتلكات الشركة وتدهورت أوضاعها، لافتا إلى أنهم فقدوا الثقة في وعود الحكومة، وقرار الاعتصام جاء بعد أن ضاقت السبل ووصل الأمر إلى حد لا يطاق وفق تعبيره، ما يسهم في تهديد حركة الطيران على مستوى البلاد حال استمرار الاعتصام إلى أجل غير مسمى.

نقابة خدمات بنغازي تنسحب

من جانبها، أعلنت نقابة الخدمات الأرضية بنغازي انسحابها من النقابة العامة للنقل الجوي لاتحاد عمال ليبيا احتجاجا على عدم قيامها بواجباتها وعلى رأسها حماية حقوق العاملين بالشركة الليبية للخدمات الأرضية وأهمها سداد رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من عام.

وطالبت نقابة الخدمات الأرضية بنغازي نقابة العمال الدولية بدعم مطالب العاملين وحقهم في الاعتصام عن طريق الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا.

