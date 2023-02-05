شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسبها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد إجراء أعمال صيانة فيمناطق متفرقة من العاصمة طرابلس ومدينة سبها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أنه يجري العمل على استبدال مناسل ضغط عالي متهالكة نتيجة الرطوبة على خط الباروني من 30 سوق الخضرة من قبل فرق الصيانة بدائرة توزيع الماية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أن الفنيين يقومون اليوم بأعمال صيانة على أعمدة الإنارة بميدان الشهداء وطريق الشط والعديد من المواقع بمدينة طرابلس وكذلك جرى تركيب مكونات محطة توزيع 30/11 بمنطقة تاجوراء.

كما قامت فرقة الكوابل والميكانيكية التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس بتركيب وحده حلقية بدل معطوبة على محطة جاهزة مطعم الربيع، بالإضافة إلى تنفيذ وتجهيز شبكة كوابل بميدان التحرير.

وقامت أيضا فرقة الصيانة بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء بإصلاح العطل الذي حدث بالكابل الرئيسي 11 ك ف المغذي لمنطقة كوبري الطاقة وجزء من مشروع النصر، وتمت كافة أعمال الصيانة وجرى إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين.

وفي مدينة سبها تقوم فرق الصيانة بدائرة صيانة خطوط الجهد الفائق الجنوبية بأعمال صيانة على دائرة نقل الطاقة (هون – قمرة) 2 الوجه (R) جهد 220 ك.ف.