الطقس في ليبيا.. تقلبات جوية شرقاً والحرارة تصل لـ 9 درجات

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الشرقي، خاصة على الجبل الأخضر مع رياح قوية.

وأظهرت النشرة الجوية، المنشورة على المركز الوطني، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، مع هطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال، حيث تتراوح بين 9 و20 درجة.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 12 و17 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات)، تشهد سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية، وتكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد، مع احتمال بسيط لهطول خفيف للثلج آخر هذه الليلة على مرتفعات (سيدى الحمرى – القيقب – الفائدية – بلقس).

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وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة اليوم تصل سرعتها إلى (60) كم/ ساعة على مناطق الجبل الأخضر، وتتراوح درجات الحرارة بين 13 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا، خصوصاً على مناطق الجبل الأخضر.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و19 درجة مئوية.

وأخيراً في (السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية.

و حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من تأثر مناطق شمال شرق ليبيا بداية من غد الأحد، بتقلبات جوية مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا/ الساعة.

وأوضح المركز في بيان، أن هذه الرياح تتسبب في اضطراب حالة البحر، فيما يصل ارتفاع الموج إلى خمسة أمتار، مع انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة خاصة على مناطق الجبل الأخضر يصحبها هطول خفيف للثلج على مرتفعات الحمري، القيقب، الفائدية وبلقس.