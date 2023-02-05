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بلدية القره بوللي تطالب بايقاف قوائم المستفيدين من مبادرة الدبيبة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

طالب عميد بلدية القره بوللي محمد علي بلوط رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الاسكان الشبابي والاسر بايقاف القوائم النهائية للمستفيدين من المبادرة مؤكدا ان البلدية لم تقم باختيار ذات الاشخاص الذين وصلتهم الرسائل للحصول على القروض كما ورد في الرأي العام

وشدد بلوط في بيان اصدره اليوم الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف القوائم بالسرعة الممكنة واعتبارها لم تكن حفاظا على الترابط السلمي الاجتماعي خصوصا بعد ردود فعل غاضبة من قبل المسجلين في منظومة المستفيدين من مبادرة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة

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بلدية القره بوللي ليبيا مبادرة الاسكان الشبابي والاسر المحتاجة

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الوطن الليبية

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