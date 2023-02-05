طرابلس.. ضبط “هيونداي سوناتا” مسروقة منذ 2014م

ضبط اعضاء قسم شرطة النجدة بالعاصمة طرابلس سيارة “هيونداي سوناتا” مسروقة منذ 2014م.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان صادر عنها، أن أعضاء قسـم شرطـة النجـدة تمكنوا من ضبط مركبة آلية النوع “هونداي سوناتا” اللون أبيض، في التمركز الأمنـي ميدان الشهداء.

وبحسب البيان فقد اشتبه فيها ولدى التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس، اتّضح أنها مسروقة ومطلوبة للغرفة الرئيسية لوزارة الداخلية، حسب ما أفاد به ضابط الفرقـة بقسـم شرطـة النجـدة خالد الأجنف.

واشار البيان إلى أنه تم اتخاذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.