الشلوي: جميع الحلول “فاشلة” إذا لم تتوحد المؤسسات

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في طرابلس، مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، في إطار مشاوراتي المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين.

وشدد باتيلي على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات الذين سجلوا أسماءهم للتصويت وانخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت”.

تعليقا على اللقاء، قال الناشط السياسي هشام الشلوي، إن “جميع الحلول تعد فاشلة إذا لم تتوحد المؤسسات وتكون هناك حكومة واحدة”، مشيرا إلى أن الأمر الذي يجب مناقشته أولا هو ما إذا كان توحيد المؤسسات والحكومة سيكون قبل الانتخابات أو خلال الانتخابات نفسها”.

وأضاف “الجميع يجمع على أن الحل لا بد أن يكون عبر انتخابات، وهو ما يطرح سؤالا من سيشرف عليها من الحكومتين حكومة باشاغا أم الدبيبة، ولهذا يجب توحيد المؤسسات قبل الانتخابات”.