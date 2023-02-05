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نقابة المناولة والخدمات بمطار مصراتة تعلن الاعتصام بسبب حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن رئيس النقابة للشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار مصراتة الدولي نزار السويحلي، أنهم بدأوا، اليوم الأحد، في اعتصام داخل مطار مصراتة.

وقال السويحلي في تصريحات صحفية: “الاعتصام جاء بسبب تلكؤ الحكومة في صرف مرتباتنا المتأخرة منذ 20 شهرا”.

وأضاف “مطالبنا هي تضمين مرتباتنا لعام 2023 مع مرتبات وزارة المواصلات وتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها في حرب مطار طرابلس”.

وتابع “شركات الطيران تعمل بشكل طبيعي لأنها متعاقدة مع شركات مناولة خاصة باستثناء شركتي الخطوط الليبية والإفريقية جرى تحويل رحلاتهما إلى مطار معيتيقة في طرابلس”.

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صحيفة الساعة 24

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