جهاز الردع يرد على أنباء اختطاف الفتاة العراقية داليا فرهود في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2023

نفى، الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أحمد بن سالم، تردد من أنباء بشأن اختطاف المودل والممثلة العراقية داليا فرهود في العاصمة طرابلس.

وقال بن سالم، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن فرهود ليست مختطفة، وإنما محتجزة لدى الجهات المختصة، بتهمة نشر محتوى لا يتناسب مع المجتمع الليبي وبين أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص عملية الضبط، ونفذت القبض وسيجري تسليمها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والاستدلال معها.

وكشفت نهلة فائز عبد الله والدة داليا فرهود، تفاصيل اقتيادها من منزلها في العاصمة طرابلس.

وقالت والدة داليا لقناة “الحدث” إن عناصر مسلحة تابعة لجهاز الردع دخلت إلى المنزل ليل الثلاثاء الماضي وفتشت غرفة داليا ولم تجد أي شئ يثير الشك وأخذت الفتاة معها دون أن تظهر أمر النيابة بالقبض عليها.

وأشارت والدة داليا إلى أن الفتاة اتصلت بها في اليوم التالي وطمأنتها أنها بخير وأن التحقيق معها اكتمل ولم يثبت عليها أي شئ وسيتم عرضها في اليوم التالي على النيابة.

وأضافت أنه منذ ذلك الوقت لم يحدث أي تواصل بينها وبين ابنتها مبينة أن وزارة الخارجية العراقية تواصلت معها وتم إرسال برقية إلى الخارجية الليبية فيما لم تتواصل معها أي أطراف من الحكومة الليبية.

ودعت والدة داليا الحكومة العراقية للتدخل لإطلاق سراح ابنتها.