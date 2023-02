الناطق باسم جهاز الردع: داليا فرهود محتجزة لدى الجهات المختصة بتهمة نشر محتوى لا يتناسب مع المجتمع

ليبيا- نفى الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أحمد بن سالم ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطف المودل العراقية داليا فرهود في العاصمة طرابلس.

بن سالم، وفي تصريح لصحيفة “أخبار ليبيا 24” قال: إن المواطنة العراقية داليا فرهود ليست مختطفة، وإنما محتجزة لدى الجهات المختصة، بتهمة نشر محتوى لا يتناسب مع المجتمع الليبي.

وأوضح بن سالم أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص عملية الضبط، ونفذت القبض وسيجري تسليمها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والاستدلال معها.

