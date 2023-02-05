الحامي: مجلس الدولة يدعو لجلسة الاثنين للتصويت على المناصب السيادية

الوطن|رصد

قالت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي إن المجلس وجه دعوة إلى الأعضاء لحضور جلسة رسمية الاثنين لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن بنده الأول التصويت على شاغلي المناصب السيادية المعني باختيارهم المجلس، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.

هذا وكان المجلس قد صادق في جلسته الثلاثاء الماضي على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، مشيرا في بيان له إلى أنه انتهى من فرز ملفات المرشحين لمناصب رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

لافتا إلى البدء بنشر العروض المرئية للمرشحين عبر صفحة المجلس الرسمية على «فيسبوك»، وتتضمن هذه العروض تعريفًا بكل مرشح وسيرته العملية، إضافة إلى برنامج عمله لتولي المنصب المتقدم له.