بيرد لايف: مئات الآلاف من حمام القمري يتم قتله سنويا في عدة دول منها ليبيا

نبه تقرير تحليلي نشرته “الشراكة الدولية للحفاظ على الطبيعة” “بيرد لايف” للقتل غير القانوني لنحو 25 مليون طائر سنويًا عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.

التقرير، بين أن حمامة “السلحفاة الأوروبية” أو القمري” تقوم بهجرات محفوفة بالمخاطر في هذه المنطقة، في وقت تعمل فيه “بيرد لايف” بمساعدة بلدان البحر الأبيض المتوسط على خفض هذا الرقم إلى النصف بحلول العام 2030.

وأوضح التقرير أن نصف مليون أو أكثر من عمليات القتل اللا قانونية تتم سنويًا في دول ليبيا وقبرص وفرنسا وكرواتيا واليونان، ناقلًا عن “ليلا باراباس” مسؤولة خطوط طيران الطيور في أوروبا وآسيا الوسطى بـ”بيرد لايف” وجهة نظرها بهذا الشأن الخطير.

وقالت “باراباس”: “على طول طريق الهجرة من مناطق الشتاء في الساحل الإفريقي إلى مناطق التكاثر في شمال إفريقيا يشكل القتل غير المشروع مسمارًا آخر في نعش (القمري) إذ يموت منها نحو 600 ألف سنويًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط لوحدها وقتل أكبر عدد بطريقة غير مشروعة في ليبيا وسوريا واليونان”.