وزير تعليم الدبيبة: سنبني في 3 سنوات 1500 مدرسة

نَاقش وزير التَّربية والتَّعليم بحكومة الدبيبة، “موسى المقريف” صباح اليوم الأحد مع عَميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري”، وعُضو المجلس “إسماعيل الجرو”، ومُدير مكتب المشروعات بالبلدِية “هشام الجمل”، ومُراقب التَّربية والتَّعليم “أحمد مشيحيت” وضع مشروعات التعليم داخل بلدية مصراتة وجُهود الوزارة في حلحلة الاِكتظاظ الطلابي الحاصل.

وخِلال النِّقاش الذي جرى بمكتب الوزير، وحضره وكِيل الوزارة لِشؤون المُراقبات “مُحسن الكبيّر” تطرَّق الوزير إلى جهود الوزارة في إنشاء 16 مؤسسة تعليمية داخل البلدِية ضمن المرحلة الأولى من قرار مجلس الوزراء بإنشاء 1500 مدرسة في ثلاثة سنوات، كما أطلع الحاضرين بجُهود الوزارة في تنفيذ الصيانات الشاملة تحت إشراف مصلحة المرافق التعليمية، مؤكِّداً اِستعداد الوزارة للتعاون مع بلدية مصراتة بما يضمن دعم قطاع التعليم فيها، وحلحلة ما يُواجهه من مشاكل، لا سيما الاِكتظاظ الطلابي، إذ يبلغ عَدد الطلاب داخل المراقبة 122685 طالب وطالبة.

كما خصص جانب من النِّقاش بالمدارس والفصول الدِّراسية التي تم إنشاؤها بمجهودات ذاتية للأهالي، إذ ثمَّن الوزير هذه الجهود، وأكَّد أنها تعكس مدى اِهتمام الأهالي بدعم جُهود الدولة في توفير بيئة تعليمية مناسبة وملائمة لِدراسة أبنائِهم.