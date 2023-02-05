الدبيبة وباتيلي يؤكدان ضرورة إصدار القاعدة الدستورية للانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2023

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليتم التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة طرابلس مناقشة عددا من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وأن تكون عادلة من حيث توزيعها وتُراعي الأولوية.

وناقش باتيلي مع الدبيبة نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية.