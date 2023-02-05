لرفع قدرة الشبكة.. الكهرباء تواصل أعمال الصيانة في طرابلس وسبها

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة في طرابلس وسبها؛ وذلك لرفع قدرة الشبكة الكهربائية في ليبيا.

وأوضحت الشركة أنه جرت أعمال صيانة أعمدة الإنارة بميدان الشهداء وطريق الشط والعديد من المواقع في مدينة طرابلس، وكذلك تابعت أعمال تركيب مكونات محطة توزيع “30/11” بمنطقة تاجوراء.

كما قامت فرقة الكوابل والميكانيكية التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس بأعمال صيانة، شملت تركيب وحدة حلقية بدلا من معطوبة علي محطة جاهزة مطعم الربيع، بالإضافة إلى تنفيذ وتجهيز شبكة كوابل بميدان التحرير بمتابعة وتأمين الموقع كنقطة صيانة.

وفي سبها، تجري أعمال صيانة على دائرة نقل الطاقة (هون- قمرة 2) الوجه (R) جهد (220 ك.ف).