ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن التدخل الخارجي ينذر بعودة الحصار النفطي خلال الأسابيع القادمة.

بالعون وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” السبت، أوضحت أن ما يحدث بالساحة الليبية مرتبط بشكل وثيق بما يحدث الآن بالساحة الأوكرانية.

وأضافت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى الآن أن ليبيا جزء من أوكرانيا، ولكن دون رؤية واضحة لحل الأزمة الليبية الحالية.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تضغط بشدة على جميع الأطراف لمنع حرب شاملة بقيادة روسيا على الأراضي الليبية، بينما هي مشغولة في النزاع الأوكراني تمامًا، على حد قولها.

وأردفت: “بالرغم من العراقيل والعقبات السابقة، فإنني على يقين تام من أن الإطار الدستوري والجدول الزمني للانتخابات سيصدر هذا العام بتأييد شعبي ودولي غير مسبوق، وسيحدد العام المقبل موعدًا جديدًا للانتخابات”.

وتوقعت استبعاد 3 أسماء جدلية على الأقل من الترشح للانتخابات الرئاسية.

ورأت بالعون أن دول شرق البحر الأبيض المتوسط ستسعى إلى استغلال الخلافات الداخلية الليبية لتعزيز مصالحها الخاصة، مما يعقد في نهاية المطاف التوحيد السياسي لليبيا، وربما يؤدي إلى مزيد من الحصار النفطي في الأسابيع المقبلة.

Shares

The post بالعون: التدخل الخارجي ينذر بعودة الحصار النفطي خلال الأسابيع القادمة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية