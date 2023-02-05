المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحذر من انتشار فيروس “إيبولا” في ليبيا

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، من خطورة مرض فيروس إيبولا.

ودعا مدير المركز، حيدر السائح، عبر صفحته على موقع فيسبوك، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه.

وقال السائح إن فيروس كورونا وما حدث فيه يعتبر رحمة أمام مرض إيبولا الذي قد ينتشر في عدة بلدان!.

وأضاف: “لا قدر الله لو حدث شيئا مثل هذا في بلادنا، قد تكون كارثة بمعنى الكلمة”.

وحض مدير مركز مكافحة الأمراض على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً بالنسبة إلى الرحلات الدبلوماسية من البلدان التي تشهد انتشارا للمرض، مثل أوغندا.

ووجه السائح خطاباُ إلى رؤساء فرق الرصد والاستجابة وراصدي المستشفيات والمراكز الصحية حثهم فيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي إيبولا واتباع إجراءات الرصد والاستجابة.