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الدبيبة يدّعي جديته في إنجاز الانتخابات ويوهم باتيلي بذلك

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

ناقش رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، مع  الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية.

وناقش الدبيبة عدداً من المقترحات التي ادّعى أنها “جادة” لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال، ودور التنمية في توفير الاستقرار، بحيث تكون عادلة في توزيعها وتراعي الأولوية.

وأكد الطرفان ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليتم التركيز بنحو مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات.

 

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#الأمم المتحدة الانتخابات الدبيبة باتيلي ليبيا

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الوطن الليبية

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