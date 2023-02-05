عبد العزيز: ليبيا بحاجة لأشخاص مخلصين يفكرون خارج الصندوق والمهندس الدبيبة ذاهب في هذا الاتجاه

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن ليبيا بحاجة لأشخاص مخلصين ويفكرون خارج الصندوق ويملكون الشجاعة في اتخاذ القرار.

عبد العزيز دعا خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور “الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني عبد الحميد الدبيبة الذهاب في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن المجمعات الصناعية في مختلف المناطق سيكون لها مردود غير طبيعي للأجيال القادمة.

وفيما يلي النص الكامل:

نظام القذافي كيف لـ 40 عام لم يوطن مصافي لتخدمنا بدل بيع البرميل كنفط خام حتى لما وصل البرميل 10 دولار في الثمانينيات للأسف ليبيا كانت تستورد المواد النفطية، البرميل 70 لتر بنزين وديزل ومشتقات أخرى تستخدم في الصناعات البترولية.

نريد ناس مخلصين وتفكر خارج الصندوق وتملك الشجاعة في أخذ القرار واعتقد أن المهندس عبد الحميد الدبيبة واتوجه له بالكلمات أنه علينا أن نذهب في هذا الاتجاه ونوطن المجمعات الصناعية في مختلف المناطق ولو درنا أربع مجمعات صناعية ستكون لها مردود غير عادي للأجيال القادمة.

معاهد النفط الآن تحتاج لمن يستوعب مخرجاتها ونحن لدينا ناس مؤهلة ومكاتب خبرة. مشروع إيني كان مفروض بدأنا فيه من عام 2013، المؤسسة الوطنية للنفط قررت البدء في مشروع مليتة الذي كان يكلف في 2013 خمسة مليار فقط اليوم كلفنا ٨ مليار والسبب لأنه تم قفل الحقول وخرجت علينا كذبة العدادات هذه الجريمة النكراء وما بنى عليه الجضران المجرم من إغلاق الحقول أثره يمتد لهذه الاتفاقية بين إيني ومؤسسة النفط وبعدها جاءت الكرامة والصخيرات.

مسألة أن كل شخص يبدأ عنده ختم ومجموعة اوراق ويعمل نفسه وصي بغض النظر، هذه خزعبلات ويدل على مستوى التخلف الذي نحن فيه والاستهتار بمصير الوطن، عندما نرى جهة نكرة غير ذات صفة ويخاطبون الأمم المتحدة ويطلب منها رعاية مؤتمرات والاشراف عليها، هذا يعطي انطباع أن البلاد فوضى.

هناك مراسلة شيء يدعو للغثيان الملتقى الليبي الجامع ولجنة التواصل والمتابعة ولا أعلم ما هو مؤسسة مجتمع مدني؟ مرخصة أم لا؟، ماهي وضعها من الناحية القانونية؟ اطلب النائب العام أن يفتح تحقيق وينظر في القضية، ما صفته القانونية الذي يتحدث بها هذا الملتقى؟ الليبيين ما لم نضع حد واتكلم بصفتي وابلغ النائب العام مباشره وكل ذي صفة ألا يمر هذا الموضوع اعتباطاً، مجموعة القوى الوطنية المتمثلة في دعم استقرار ليبيا! مستقبل بلد هذا ويريدون تقرير مصيره.

علي زيدان قال إن اسمي موجود في هذه المراسلة وقد أرسل لي تبرئه منه وأنه ليس في أي لجنة ولا يمثل الأحزاب ولم تكلفه الأحزاب بذلك ونشرها على تويتر. هذا الختم هل هو قانوني ومن أخرج لك الختم يجب أن يحاسب! شيء يدعو للعجب.