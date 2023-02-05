عقب اعتصام موظفي “الخدمات الأرضية”.. الخطوط الأفريقية تُعدل جدول رحلاتها

العنوان-طرابلس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أمس السبت، عن تعديلها في رحلاتها المجدولة لليوم الأحد، موضحة أن التشغيل سيكون استثناء لرحلات الذهاب والعودة من وإلى مطار معيتيقة الدولي.

وأرجعت الشركة في بيان، الأمر إلى دخول اعتصام موظفي الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار مصراتة الدولي حيز التنفيذ ابتداء من الأحد.

وتكون الرحلات كالتالي: “الرحلة مصراتة- تونس رقم 8U490، سيكون زمن الإقلاع الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، الرحلة مصراتة- إسطنبول رقم 8U974، سيكون زمن الإقلاع 7.30 مساء بالتوقيت المحلي”.

وفي يناير، أعلنت النقابة والعاملون بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في مطار مصراتة الدولي الدخول في إضراب واعتصام مفتوح، اعتبارا من الخامس من فبراير إلى حين تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في صرف المرتبات المتأخرة.