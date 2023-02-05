القبض على متهم بواقعة نهب وسطو مسلح في القره بوللي

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاحد عن تمكن أعضاء البحث الجنائي بأمن القره بوللي من القبض على المتهم في واقعة النهب والسطو المسلح .

وتشير المعلومات وفقًا لمديرية أمن طرابلس، الى اصابة المواطن “ع.م.ب” بعيار ناري والسطــو المسلح على مركبته الآلية نوع قولف G.T.i موديل 2020 من قبل اشخاص مجهــولين الهوية بمنطقة القره بوللي.

ووجه مدير مديرية أمن القره بوللي قسم البحث الجنائي بالمديرية بضرورة تكثيف العمل وجمع المعلومات حول واقعة النهب والسطو المسلح على المواطن .

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم “ع.ع.ع” من قبل اعضاء التحري بوحدة البحث الجنائي؛ وبحوزته سلاح نــاري نوع بريــتا 9ملي وبها عدد طلقتان.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالواقعة رفقة شخص أخر ؛ وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.